إصابات كورونا تتخطى حاجز 7 ملايين عالميا

تخطى عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 7 ملايين إصابة.

ووصل إجمالي الإصابات حول العالم 7 ملايين و4 آلاف و588 إصابة، بحسب موقع "worldometers" المتخصص في رصد ضحايا فيروس كورونا.

وتصدرت الولايات المتحدة، دول العالم بعدد الإصابات حيث بلغت مليونا و988 ألفا و545.

وجاءت البرازيل في المرتبة الثانية بـ 676 ألفا و494 إصابة، تبعتها روسيا ثالثة بـ 467 ألفا و673.

وحلت إسبانيا في المرتبة الرابعة بـ 288 ألفا و390، ثم بريطانيا خامسة بـ 284 ألفا و868، والهند 247 ألفا و678، وإيطاليا 234 ألفا و801، وبيرو 191 ألفا و758، وألمانيا 185 ألفا و696، وإيران 171 ألفا و789 إصابة.

فيما وصلت الإصابات في تركيا إلى 169 ألفا و218.

وبلغت وفيات الفيروس عالميا 402 ألفا و660، والمتعافين 3 ملايين و426 ألفا و144.

في حين أن الحالات الناشطة بلغت 3 ملايين و175 ألفا و784.