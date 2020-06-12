الأمم المتحدة تستنكر سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء

استنكرت الأمم المتحدة، الجمعة، سلوك اليونان تجاه طالبي اللجوء، مطالبة حكومة أثينا بفتح تحقيق حول إجبارهم على العودة إلى تركيا.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بابار بالوش، في تصريح صحفي، أن تقارير كثيرة تردهم بشأن قيام السلطات اليونانية بإجبار طالبي اللجوء على العودة إلى تركيا عبر الطرق البرية والبحرية.

وأضاف أن المفوضية السامية تواصل دعوتها الحكومة اليونانية إلى فتح تحقيقات عاجلة حول تلك الحوادث والادعاءات التي تستند إلى شهادات عبر منظمات مدنية وأشخاص حقيقيين.

وأكد بالوش، أن لكل دولة الحق في حماية حدودها، إلا أن اليونان لا تلتزم بتعهداتها الدولية، وتواصل تعريض طالبي اللجوء للخطر.

وطالب المفوض الأممي، اليونان باحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحماية اللاجئين.

وتواصل السلطات التركية إنقاذ العديد من طالبي اللجوء من جنسيات أجنبية مختلفة، والراغبين في الانتقال إلى دول أوروبا عبر اليونان، حيث تقوم الأخيرة بإجبارهم على العودة إلى تركيا منذ إعلان رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في فبراير الفائت، بأن بلاده ليس لها يد في الأحداث التي تعيشها سوريا، وأنها لن تتسامح مع دخول اللاجئين إلى أراضيها.