جنرال أمريكي: تمركز روسيا في القرم وطرطوس يشكل خطراً في شرق المتوسط

قال قائد القوات البحرية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الأدميرال جيمس فوغو، إن روسيا بدأت بالتركيز عسكريا على منطقة شرق المتوسط.

جاء ذلك في تصريح أدلى به خلال مشاركته في ندوة الكترونية، وفق ما نقلته صحيفة "Stars and Stripes"، السبت.

وأوضح فوغو أن منطقة شرق المتوسط تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تشهد تحركات عسكرية في العالم.

واضاف أن روسيا بدأت تصب اهتماماتها إلى هذه المنطقة، وأنها بدأت بنشر غواصات متطورة قادرة على إطلاق الصواريخ، فيها.

وتابع قائلا: "هذه الغواصات قادرة على العبور إلى المياه الأوروبية، وتستطيع استهداف العواصم الأوروبية والإفريقية".

وذكر فوغو أن شبه جزيرة القرم والميناء الموجود في محافظة طرطوس السورية، أصبحا خط دفاع ومركزاً بحريا لروسيا.

وأردف قائلا: "فكروا في الخطر الناجم عن فعاليات روسيا في القرم وطرطوس وخطرها في حال نجحت في كسب مراكز دائمة في ليبيا".