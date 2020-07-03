إصابات كورونا حول العالم تتجاوز عتبة الـ 11 مليونا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم عتبة الـ 11 مليونا، حتى ظهر الجمعة.

وبلغ اجمالي الاصابات عالميا، 11 مليونا و5 آلاف و961 إصابة، وفق معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد إحصاءات الفيروس

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى من حيث الإصابات، بمليونين و837 ألفا و189

وتلت الولايات المتحدة، كل من البرازيل بمليون و501 ألفا و353 إصابة، وروسيا بـ667 ألفا و883، والهند 627 ألفا و168، ثم إسبانيا بـ297 ألفا و183. .



وجاءت سادسة، بيرو بـ292 ألفا و4 إصابات، ثم تشيلي 284 ألفا و541، وبريطانيا 283 ألفا و757، وإيطاليا 240 ألفا و961، والمكسيك 238 ألفا و511، وإيران بـ232 ألفا و836 وباكستان بـ 221 ألفا و896.

في حين بلغ عدد الإصابات في تركيا 202 ألفا و284 إصابة.

ووفق معطيات الموقع نفسه، فاقت وفيات كورونا عالميا، 524 ألفا، وحالات الشفاء 6 ملايين و166 ألفا.