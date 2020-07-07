إيطالية حررتها الاستخبارات التركية من الخطف تحكي قصة اعتناقها للإسلام

قالت سيلفيا عائشة رومانو، المختطفة الإيطالية التي حررتها الاستخبارات التركية من الخطف في كينيا، إن الحجاب يمثّل الحرية لها.

جاء ذلك في حوار أجرته مع موقع " La Luce" الإيطالي.

وروت "رومانو" حكاية إسلامها في المقابلة التي تعدّ الأولى لها عقب تحريرها واعتناقها الإسلام.

وأشارت إلى تأثرها بشكل كبير ببعض آيات القرآن الكريم.

وأضافت أنها تعلّمت النقاط المشتركة بين المسيحية والإسلام، مردفة: "في نهاية المطاف، أصبح القرآن الكريم بالنسبة إلي نصاً مقدساً يرشدني إلى الله."

وأوضحت أنها كانت تجهل الإسلام، قبل اعتناقها إياه، إثر تحريرها من الخطف.

وتابعت: "الإسلام يناهض الظلم، ويعارض النظام القائم على قوة المال، والفساد والكذب. الأنظمة على هذه الشاكلة لا شك أنها تعتبر الإسلام تهديداً لها."

وفي 9 مايو/ أيار الماضي، حررت الاستخبارات التركية، "رومانو" خلال عملية أمنية قادتها بالتعاون مع نظيرتيها الإيطالية والصومالية، بعد أن اختطفت قبل 18 شهرا في كينيا.

ولاحقاً، أعلنت المختطفة الإيطالية اعتناقها الإسلام، وتغيير اسمها إلى "عائشة".