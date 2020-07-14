واشنطن تدعو أرمينيا وأذربيجان إلى التواصل المباشر لمنع تصاعد العنف

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية، الاشتباكات على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا، ودعت الجانبين إلى التوجه للطرق السلمية.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية بعد محاولة أرمينيا شن هجوم على أذربيجان عبر قذائف مدفعية.

وأدان البيان بأشد العبارات الاشتباكات بين الجانبين، وقال: "نريد من الجانبين وقف استخدام العنف بشكل مباشر، والامتثال لوقف إطلاق النار عبر التواصل المباشر بينهما من أجل منع تصاعد العنف أكثر".

وشدد البيان أن الولايات المتحدة بصفتها الرئيس المشارك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا عاقدة العزم على المساعدة من أجل التوصل الى حل سلمي لقضية إقليم قره باغ (الأذربيجاني المحتل من قبل أرمينيا).

والأحد، أعلنت وزارة دفاع أذربيجان، تسجيل اعتداء للجيش الأرميني بالمدفعية، استهدف قواتها في منطقة توفوز الحدودية.