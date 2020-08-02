مسؤول إيراني: إعادة فتح جامع آيا صوفيا خطوة مهمة جدا

هنأ علي أكبر ولايتي، مستشار العلاقات الدولية للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، تركيا حكومة وشعبًا بإعادة فتح مسجد آيا صوفيا الكبير للعبادة، بعد 86 سنة من تحويله إلى متحف، واصفًا ذلك "بالخطوة المهمة جدا".

وأضاف ولايتي خلال مشاركته في برنامج بثه التلفزيون الإيراني الحكومي، أن إعادة فتح جامع آيا صوفيا الكبير من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان، تعبر عن خطوة مهمة، لاسيما وأن آيا صوفيا هو أحد أهم المساجد في البلاد.

وفيما يتعلق بدعوة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لإعادة جامع آيا صوفيا إلى متحف، قال ولايتي مستخفًا: هل لدى بومبيو أمر آخر؟. لقد قام أجداد بومبيو بتحويل جميع المتاحف العالمية إلى كنائس وخصوصًا في الأندلس. إن القول الفصل هنا للشعب التركي وهذا الشعب ممتن لقرار الرئيس أردوغان.

وفي 10 يوليو الجاري، ألغت المحكمة الإدارية العليا التركية، قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 1934، بتحويل "آيا صوفيا" من جامع إلى متحف.

وبعد ذلك بيومين، أعلن رئيس الشؤون الدينية التركي علي أرباش، خلال زيارته "آيا صوفيا"، أن الصلوات الخمس ستقام يوميا في الجامع بانتظام، اعتبارا من 24 يوليو.

و"آيا صوفيا"، صرح فني ومعماري فريد، يقع في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول، واستُخدم لمدة 481 سنة جامعا، ثم تحول إلى متحف في 1934، وهو من أهم المعالم المعمارية في تاريخ منطقة الشرق الأوسط.