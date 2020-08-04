الصين تتهم ترامب بـالبلطجة في قضية تطبيق تيك توك

اتهمت الصين، واشنطن بـ "البلطجة"، بعد أن كثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضغط من أجل بيع شركة "تيك توك" عملياتها في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية.

وقال "وانغ ون بين" المتحدث باسم وزارة الخارجية الثلاثاء، إن "هذه بلطجة.. وأسلوب يتعارض مع مبادئ اقتصاد السوق ومبادئ الانفتاح والشفافية وعدم التمييز لمنظمة التجارة العالمية".

والاثنين، أمهل الرئيس ترامب شركة "تيك توك" ستة أسابيع لبيع عملياتها في السوق الأمريكية لشركة محلية، وهو أحدث تصعيد لمعركة سياسية وتجارية مستمرة بين واشنطن وبكين.

لكن "وانغ" قال في مؤتمر صحفي اليوم، إن الولايات المتحدة "دون أن تقدم أي دليل، تستخدم مفهوما مسيئا للأمن القومي.. إنها تقمع بعض الشركات غير الأمريكية دون مبرر".

وكان ترامب قال، الجمعة، إنه يعتزم حظر تطبيق "تيك توك" الشهير، وسط مخاوف من أن تمثل ملكيته الصينية خطرا على الأمن الوطني، بسبب البيانات الشخصية التي يعالجها التطبيق.

وتدور مفاوضات منذ أكثر من شهر بين "بايت دانس" المالكة للتطبيق الصيني ومايكروسوفت، لقيام الأخيرة بشراء عمليات الشركة في السوق الأمريكية، التي تضم قرابة 100 مليون مستخدم أمريكي للتطبيق.

وقالت "مايكروسوفت" في بيان أمس، إنها "تقدر بشكل كامل أهمية معالجة مخاوف الرئيس.. ملتزمون بالاستحواذ على تيك توك مع مراجعة أمنية كاملة وتوفير مزايا اقتصادية ملائمة للولايات المتحدة".