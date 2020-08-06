إصابات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ19 مليونا

تخطت إصابات فيروس كورونا حول العالم، الأربعاء، حاجز الـ19 مليونا، وفق موقع "Worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

وأظهرت معطيات الموقع أن إجمالي إصابات الفيروس حول العالم بلغ 19 مليونا و614.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم بعدد إصابات بلغت 4 ملايين و973 ألفا و741 حالة.

وحلت البرازيل في المرتبة الثانية بـ مليونين و862 ألف إصابة، ثم الهند بـ مليون 967 ألفا.

وانتشر فيروس كورونا في أكثر من 200 دولة حول العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.

وتسبب الفيروس بوفاة 711 ألفا و622 شخصا حول العالم، فيما تماثل 12 مليون و334 ألفا و188 مصابا للشفاء.