بومبيو: سنقدم مشروع قرار يدعو لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران لمجلس الأمن

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستقدم إلى مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل، مشروع قرار يدعو لتمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.

وأبلغ بومبيو، مساء اليوم الأربعاء، الصحفيين بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستعمل بوسيلة أو أخرى على ضمان تمديد حظر توريد السلاح إلى إيران.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن ثقته في نجاح الجهود المبذولة بهذا الشأن.

وتسعى الولايات المتحدة الأمريكية جاهدة للضغط على مجلس الأمن من أجل تمرير مقترحها المتعلق بتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

وتتسلح أمريكا في مساعيها إلى مساندة أوروبية، بعد تأييد دول الترويكا الأوروبية لمقترح واشنطن، فيما تهدد إيران باتخاذ خطوات غير مسبوقة للرد، في حال تم تمديد الحظر على أسلحتها.

وعقد مجلس الأمن الدولي أول جلسة محادثات في يونيو/حزيران الماضي، بشأن اقتراح أمريكي لتمديد حظر توريد السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى.

ومن المقرر حاليا انتهاء هذا الحظر في أكتوبر/ تشرين أول بموجب الاتفاق النووي الموقع بين إيران ودول كبرى في عام 2015.