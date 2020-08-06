فاو: أسعار الغذاء عالميا تواصل الارتفاع

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، الخميس، إن أسعار الأغذية العالمية استمرت، في يوليو/تموز، ارتفاعها للشهر الثاني على التوالي، وسط زيادة أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان.

وذكرت "فاو" في بيان اليوم، أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية ارتفع بنسبة 1.2 % خلال الشهر الماضي، إلى 94.2 نقطة من 931 نقطة في يونيو/ حزيران السابق له.

ويتولى مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية، تتبع الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأكثر تداولًا.

وسجّل مؤشر المنظمة لأسعار الزيوت النباتية ارتفاعا بنسبة 7.6 % خلال يوليو على أساس شهري، ليبلغ أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وجاء صعود مؤشر الزيوت في ظل ارتفاع عروض الأسعار العالمية للزيوت الرئيسية، بالنسبة إلى زيت النخيل، في سياق احتمال تباطؤ الإنتاج وإنعاش الطلب العالمي على الواردات، ونقص طويل الأمد لليد العاملة المهاجرة.

واظهر البيان، ارتفاع مؤشر المنظمة لأسعار الألبان بنسبة 3.5 %، مع ارتفاع جميع المنتجات من الزبدة والجبن إلى مساحيق الحليب.

ورصدت المنظمة، عدم تغير مؤشر المنظمة لأسعار الحبوب مقارنة مع يونيو، رغم أن أسعار الذرة والذرة الرفيعة سجلت زيادة كبيرة-بفعل ما قامت به الصين من مشتريات كبيرة من الولايات المتحدة.

في حين انخفضت أسعار الأرز، مما يعبر عن توقعات محاصيل وفيرة لعام 2020، وتغيرت أسعار القمح بشكل طفيف في خضم تباطؤ وتيرة النشاط التجاري.

وارتفع مؤشر المنظمة لأسعار السكر بنسبة 1.4%، حيث أن الأرقام المرتفعة لسحق السكر في البرازيل أدت بشكل جزئي فحسب إلى التخفيف من حدة آثار ارتفاع أسعار الطاقة، واحتمالات انخفاض إنتاج السكر في تايلند بسبب موجة جفاف شديد.

في المقابل، انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 1.8 % في يوليو نظرا إلى أن حجم الطلب العالمي على الواردات ظل أدنى من الكميات المتاحة للتصدير.

وارتفعت أسعار لحوم الدواجن، بفعل تخفيض الإنتاج في البرازيل جراء ارتفاع تكاليف الأعلاف والمخاوف بشأن الطلب في المستقبل.

وأثرت جائحة كورونا المستجد على أسعار الغذاء العالمية لتسجل تراجعا خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي، بفعل هبوط الطلب، إلا أنها شهد تعافيا مع استئناف الأنشطة في يونيو.