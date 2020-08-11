إيران تعلن تفكيك خلايا تجسس تابعة لمخابرات أجنبية

قالت وزارة الأمن الإيرانية، الثلاثاء، إنها "فككت 5 خلايا تجسس يقف وراءها ضباط استخبارات من الموساد الإسرائيلي، ووكالة المخابرات الأمريكية، واستخبارات دول أوروبية".

ونقلت وكالة "إرنا" المحلية عن نائب وزير الأمن لشؤون مكافحة التجسس (لم تسمّه) قوله إن "أعمال التجسس استهدفت مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وتنفيذ أعمال تخريبية في البنى التحتية الإيرانية".

وأكدت الوزارة أن "فرق التجسس حاولت بوسائل معقدة واستخباراتية متنوعة جمع معلومات حول مشاريع نووية وعسكرية واقتصادية وبنى تحتية إيرانية".

وأضافت أن "تلك الأجهزة حاولت منع إيران من الحصول على التكنولوجيا المتطورة وتشديد العقوبات عليها وخلق تحديات في علاقة طهران مع بعض الدول الصديقة".

وقال نائب وزير الأمن لشؤون مكافحة التجسس إننا "نحذر كافة الأفراد المضللين والخائنين وأعداء البلاد من أنهم لن يكونوا في مأمن في أي مكان تصل إليهم يد قواتنا".

وأضاف "نؤكد للشعب الإيراني أننا سنواجه بحزم أي مؤامرة يخطط لها الأعداء".