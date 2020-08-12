جمهورية شمال قبرص التركية: هبوط مقاتلات فرنسية في الجانب الرومي يهدد السلام

قال وزير الاقتصاد والطاقة في جمهورية شمال قبرص التركية، حسن تاتشوي، إن هبوط مقاتلتين وأخرى مخصصة للشحن تابعة للقوات الجوية الفرنسية، في قاعدة جوية بقبرص الرومية خطوة تهدد السلام والاستقرار في الجزيرة.

وأضاف تاتشوي في تغريدة على تويتر، الأربعاء: "من غير المقبول أن تهبط مقاتلتين وأخرى مخصصة للشحن تابعة لفرنسا في قاعدة أندريه باباندرو الجوية بقبرص الرومية".

وأضاف: "هذه الخطوة الفرنسية هي تهديد للسلام والاستقرار في الجزيرة".

ودعا إدارة قبرص الرومية إلى "التحلي بالحكمة وتجنب الخطوات التي تزعزع السلام".

والثلاثاء، ذكرت صحيفة "Politis" القبرصية، أن مقاتلتين فرنسيتين وأخرى مخصصة للشحن من طراز "C-130"، هبطت في قاعدة "أندريه باباندرو" الجوية بمدينة باف الساحلية، في إطار اتفاق التعاون الدفاعي بين قبرص الرومية وفرنسا الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس/آب الجاري.

ومن المقرر أن تبقى الطائرات الفرنسية في مدينة باف لعدة أيام، لتقوم بعدها بدوريات جوية في المناطق الاقتصادية الخالصة المزعومة لقبرص الرومية في شرقي المتوسط، كما ستتواصل مع القوات الفرنسية الموجودة في المنطقة.

وتعاني جزيرة قبرص الانقسام بين شطرين، تركي في الشمال ورومي في الجنوب منذ عام 1974.

ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة (قدمها الأمين العام الأسبق للمنظمة كوفي عنان) لتوحيد الجزيرة عام 2004