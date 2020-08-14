برلين تدعو جميع الأطراف شرقي المتوسط لتخفيف حدة التوتر

دعا المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت، الجمعة، الأطراف في شرقي المتوسط إلى تخفيف حدة التوتر وتجنب التصعيد.

وأفاد زايبرت خلال مؤتمر صحفي عقده في برلين، أن المستشارة أنجيلا ميركل، بحثت هاتفيا أمس الوضع شرقي المتوسط، مع كل من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميكوتاكيس.

وأوضح أن التوتر في شرقي المتوسط يبعث على القلق، مشددا على ضرورة تخفيف حدة التوتر وتجنب المزيد من التصعيد.

وأكد أهمية حل الأطراف للقضايا الخلافية من خلال تناولها في لقاءات مباشرة، مشيرا إلى أن مكالمتي ميركل أمس تهدفان لتحقيق ذلك.

وامتنع زايبرت عن التعليق على سؤال عما إذا كان إرسال فرنسا لسفن حربية إلى المنطقة سيكون خطوة نحو تخفيف حدة التوتر الذي تطالب به ألمانيا.

وتواصل اليونان في السنوات الأخيرة اتخاذ خطوات أحادية الجانب مع قبرص الرومية وبعض دول المنطقة بشأن مناطق الصلاحية البحرية، رافضة المقترحات التركية لإجراء مفاوضات بشأن بحر إيجة وشرقي المتوسط وتطوير حلول عادلة للقضايا المذكورة.

وتجدد تركيا في الآونة الأخيرة توجيه رسالة تؤكد عزمها على اتخاذ إجراءاتها الخاصة ضد الخطوات الأحادية الجانب.