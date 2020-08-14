واشنطن ترفض عرضا روسيا للتعاون بشأن لقاح كورونا

قال مسؤول روس، الجمعة، إن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت عرضًا روسيًا للتعاون بشأن لقاح فيروس كورونا.

وأضاف المسؤولون لشبكة "سي إن إن" الأمريكية مفضلين عدم الكشف عن هوياتهم، إنهم اقترحوا "تعاونًا غير مسبوق" مع برنامج Operation Warp Speed الأمريكي، وهو برنامج حكومي يهدف إلى البدء في تقديم ملايين الجرعات من لقاح فيروس فعال بحلول نهاية عام 2020.

وبحسب المسؤولين، فإن الولايات المتحدة "غير منفتحة حاليا على التعاون".

وتأتي تصريحات المسؤولين الروس بعد إعلان روسيا، الثلاثاء، أنها طورت لقاحا ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤولون الروس، إن موسكو تتمسك برغبتها في تبادل المعلومات حول اللقاح والسماح لشركات الأدوية الأمريكية بتطويره.

وقال مسؤول روسي كبير: "هناك شعور عام بعدم الثقة في روسيا من الجانب الأمريكي، ونعتقد أن التقنيات - بما في ذلك اللقاحات والاختبارات والعلاجات - لا يتم تبنيها في الولايات المتحدة بسبب عدم الثقة هذه".

وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، قال مسؤولون أمريكيون إن اللقاح الروسي "لا تعتبره الولايات المتحدة مطورًا بشكل جيد".

يشار أنه في 11 أغسطس/ آب الجاري، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين، تسجيل بلاده أول لقاح في العالم ضد كورونا، دون كشف موسكوعن الدراسات المفصلة لنتائج تجاربها السريرية التي تسمح بالتأكد من نتائج اللقاح.

وأوضج بوتين أن إنتاج أولى دفعات اللقاح الروسي الجديد "سبوتنيك في" سيبدأ في غضون الأسبوعين القادمين، على أن يبدأ استخدامه فورا.