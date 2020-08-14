واشنطن تعلن السيطرة على 4 شحنات وقود إيرانية في طريقها إلى فنزويلا

أعلنت الولايات المتحدة، الجمعة، سيطرتها على 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا، ومصادرتها، واصفةً العملية بأنها "أكبر مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق".

وقالت وزارة العدل الأمريكية، في بيان لها، إنها "نفذت أمرا أصدرته محكمة أمريكية في مقاطعة كولومبيا بمصادرة الشحنات".

وأضافت أنه "بمساعدة شركاء أجانب، باتت الشحنات المصادرة تحت السيطرة الأمريكية".

وأكد البيان أن "إجمالي الشحنات يبلغ حوالي 1.116 مليون برميل من المنتجات البترولية".

كما نشرت الوزارة الأمريكية على موقعها الالكتروني صوراً لأربع ناقلات نفط كانت تحمل شحنات الوقود الإيرانية المذكورة.

من جهتها، نفت طهران احتجاز قوات البحرية الأمريكية سفنا نفطية إيرانية، كانت في طريقها إلى فنزويلا، خلال الأيام الماضية.

وقال سفير طهران لدى كاراكاس حجة الله سلطاني، في تغريدة، إن "ادعاءات الاحتجاز هي نتاج الحرب النفسية التي تشنها الولايات المتحدة الإمبريالية، فلا السفن تتبع لإيران، ولا أصحاب وأعلام السفن لها علاقة بنا".

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، ذكرت نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن البحرية الأمريكية احتجزت 4 ناقلات نفط إيرانية كانت في طريقها إلى فنزويلا، خلال الأيام الماضية، دون استخدام القوة العسكرية.