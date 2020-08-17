الرئيس الإسرائيلي يدعو بن زايد لزيارة القدس

أعلن الرئيس الإسرائيلي اليوم، أنه دعا ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، لزيارة القدس بعد الإعلان الأسبوع الماضي عن اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وكتب الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين على تويتر "آمل أن يساعد الاتفاق بين بلدينا في بناء وتعزيز الثقة بيننا وبين شعوب المنطقة، وتحقيق مكاسب اقتصادية واستقرار إقليمي"، وأضاف أنه أرسل رسالة الدعوة.

وقوبل الاتفاق الإماراتي الإسرائيلي بتنديد فلسطيني واسع من القيادة وفصائل بارزة، مثل "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي"، فيما عدته القيادة الفلسطينية، عبر بيان، "خيانة من الإمارات للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية".