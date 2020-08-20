انطلاق المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات دول "التعاون الإسلامي"

انطلق الخميس، المنتدى الإعلامي لاتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي، المعروف اختصارا باسم "يونا".

ونشر موقع منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة، بينها تركيا) بث فعاليات انطلاق المنتدى عبر تقنية فيديو كونفرانس.

ويركز المنتدى الإعلامي على مناقشة قضايا "التعايش بين أتباع الديانات والثقافات، ودعم وترسيخ الحوار والتعايش، وتحسين الصورة الذهنية عن الإسلام والمسلمين".

ويشارك في المنتدى ممثلون عن الوكالات الوطنية الأعضاء في الاتحاد، وممثلو منظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب وزراء ومعنيين من العالم الإسلامي، وفق بيان سابق للاتحاد.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، يوسف العثيمين، في كلمة افتتاحية، إن أهمية المنتدى الإعلامي تأتي في إطار حشد جهود دول العالم الإسلامي ككتلة واحدة في مواجهة التحديات التي تعج بها المنطقة.

وشدد على أهمية دور الإعلام في توصيل رسالة الإسلام والمسلمين إلى العالم أجمع.