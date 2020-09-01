"هواوي" تحوّل استثماراتها الأمريكية إلى روسيا

تقوم شركة "هواوي" بتحويل استثماراتها الأمريكية إلى روسيا بعد فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قيودا على عملاق التكنولوجيا الصيني.

وقال مؤسس هواوي رين تشنغفي: "بعد أن أدرجتنا الولايات المتحدة في قائمة المنظمات التي تهدد أمنها القومي، نقلنا استثماراتنا إلى روسيا، ووسعنا فريق العلماء الروس، وقمنا برفع رواتب المواهب الروسية"، بحسب صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية.

وفرضت واشنطن مؤخراً قيودا على العديد من الشركات الصينية، بما في ذلك شركة هواوي العملاقة للتكنولوجيا، بسبب صلاتها المزعومة بالحزب الشيوعي الصيني.

من جهتها، بدأت هواوي مباشرة العمل في تكنولوجيا الجيل الخامس من الهواتف المحمولة 5G في روسيا العام الماضي بعد أن بدأت أولى عملياتها عام 2012 في البلاد.

وبدأت "هواوي" بالعمل في روسيا بعد توقيع اتفاق بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي لعام 2019.

كما انتقدت روسيا اعتقال كندا المدير المالي لشركة هواوي منغ وانتذو، بإيعاز من الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2018.

ووصفت موسكو ذلك بأنه "مثال على مد نفوذ الولاية القضائية الوطنية من قبل الولايات المتحدة".

كما ذكرت هواوي، الاثنين، أنها أنهت رعاية فريق "كانبيرا رايدرز" للرجبي الأسترالي في الدوري المحترف.

واتخذت القرار بعد أن زعمت هواوي حظرا "تمييزيا" من قبل كانبيرا على Huawei 5G.

وقد تراجعت العلاقات بين الصين وأستراليا بعد انضمام الأخيرة إلى حلفائها الغربيين بقيادة الولايات المتحدة سعيا لتحقيق في أصول "كورونا".

وأفادت هواوي بأنها تواجه "بيئة أعمال معادية مستمرة هناك".

وقالت هواوي أستراليا، في بيان، "تأسف هواوي أستراليا لإعلان أن الموسم الحالي لدوري الرجبي الوطني لعام 2020 .. سيكون عامنا الأخير كراع رئيسي لفريق كانبيرا رايدرز بعد ما يقرب من عقد من الزمن معًا".

كما حظرت أستراليا على هواوي المشاركة في بناء شبكة الجيل الخامس في البلاد.

واعتبرت هواوي أن بيئة الأعمال السلبية المستمرة لها تأثير أكبر من المتوقع على تدفق إيراداتنا المخطط لها، ومن ثم سيتعين علينا إنهاء رعايتنا الرئيسية للفريق نهاية موسم 2020".