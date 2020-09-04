تنديد أوروبي وانزعاج أمريكي من تسمم المعارض الروسي نافالني

ندد الاتحاد الأوروبي بشدة بمحاولة اغتيال المعارض الروسي أليكسي نافالني، ودعا موسكو للتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من أجل إجراء تحقيق شفاف.

كما دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إلى رد دولي مشترك جراء استخدام الأسلحة الكيميائية.

وقال إن نافالني "تعرض لمحاولة اغتيال على الأراضي الروسية".

والأسبوع الماضي، رجح متحدث الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، أن يكون المعارض الروسي، الراقد في غيبوبة بمستشفى في برلين "ضحية اعتداء بالسم"، مبررا بذلك الحماية التي تقدمها الشرطة لنافالني في المستشفى.

وبناء على ذلك، دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي روسيا إلى فتح تحقيق في "تسميم" نافالني، فيما قالت موسكو إنها مستعدة لإجراء تحقيق شامل وموضوعي فيما حدث مع المعارض الروسي.

وتدهورت الحالة الصحية لنافالني عندما كان برحلة جوية في 20 أغسطس/ آب المنصرم، ما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا في مدينة أومسك الروسية.

ووافق الأطباء الروس، على السماح بنقل نافالني، المحامي البالغ 44 عاما والناشط ضد الفساد، من مستشفى في سيبيريا، بناء على طلب أقاربه، إلى برلين لتلقي العلاج.



كما أعربت الولايات المتحدة عن "انزعاجها الشديد" إزاء النتائج التي توصلت إليها السلطات الألمانية فيما يتعلق بتسمم زعيم المعارضة الروسي أليكسي نافالني.



وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كايلي ماكناني، الخميس: "منزعجون بشدة من النتائج التي صدرت أمس. تسمم أليكسي نافالني أمر مستهجن تماما".



وقالت إن روسيا استخدمت مواد كيميائية للأعصاب في الماضي، وأن واشنطن تعمل مع الحلفاء "لمحاسبة" أولئك المتورطين في روسيا.