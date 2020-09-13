بكين: الولايات المتحدة "أكبر تهديد" للسلام العالمي

قالت وزارة الدفاع الصينية، إن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل "التهديد الأكبر" للنظام الدولي والسلام العالمي.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع، وو تشيان، في تصريح الأحد، تعليقا على تقرير أمريكي حول القدرات العسكرية المتنامية للصين وطموحاتها في هذا المجال.

ودعا المتحدث الولايات المتحدة إلى النظر بـ"حيادية وعقلانية" إلى سياسة الصين الدفاعية ومسألة تطوير قدرات جيشها، والتخلي عن إصدار البيانات والتقارير الخاطئة بهذا الخصوص، والإقدام على خطوات ملموسة لتطوير العلاقات العسكرية الثنائية بشكل سليم.

ووصف المتحدث التقرير الأمريكي الذي يعتبر الصين تهديدا عسكريا، بأنه "عمل استفزازي".

وأشار إلى أن الحرب والعمليات العسكرية التي قامت بها الولايات المتحدة بشكل غير قانوني في أماكن مثل العراق وسوريا وليبيا، خلال 20 عاما، تسببت بمقتل أكثر من 800 ألف شخص وتشريد عشرات الملايين.

وتناول التقرير الذي صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية مطلع سبتمبر الجاري، استراتيجية الصين حيال تايوان، وجهودها لتطوير قدرات جيشها و أسطولها البحري، بما في ذلك القدرات الصاروخية.

وحذر التقرير أن "التحديث العسكري الصيني الذي ترك دون معالجة، سيكون له تداعيات خطيرة على المصالح الوطنية للولايات المتحدة وأمن النظام الدولي".