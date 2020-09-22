تحطم مقاتلة  "سو-30" في العاصمة الروسية موسكو

تحطمت طائرة مقاتلة من طراز "سو-30" أثناء إجرائها رحلة تدريبية بمنطقة تفير شمال غربي العاصمة الروسية موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الثلاثاء، أن طائرة حربية من طراز "سو-30" سقطت في الأحراج بالقرب من قرية دورنيكوفو في منطقة تفير، أثناء قيامها برحلة تدريبية دورية.

وأوضحت أن الطيار نجا بنفسه باستخدام مقعد القفز، مشيرة إلى أن سبب سقوط الطائرة لم يُعرف بعد.

ولفتت إلى أن فريقا من المنطقة العسكرية الغربية في روسيا، تم إرساله إلى مكان الحادث.

يذكر أن الطائرة المقاتلة "سو-30" ذات المحركين تحتل مكانة مهمة في سلاح الجو الروسي.