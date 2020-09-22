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مندوب إسرائيل يغادر القاعة الأممية إثر انتقادات أردوغان

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.09.2020 20:01
آخر تحديث في 22.09.2020 22:46
مندوب إسرائيل يغادر القاعة الأممية إثر انتقادات أردوغان

غادر المندوب الإسرائيلي الدائم بالأمم المتحدة جلعاد أردان، قاعة المنظمة الأممية في نيويورك بعد هجوم شنه الرئيس التركي رجب أردوغان على إسرائيل خلال كلمته، بحسب إعلام عبري.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن الرئيس التركي قال في رسالة عبر الفيديو إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، بافتتاح دورتها الـ75: "اليد القذرة التي تمتد للقدس حيث توجد الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة تزيد من وقاحتها".

وأكد الرئيس أردوغان أن "تركيا لن تدعم أية خطة لا يكون الشعب الفلسطيني طرفا فيها"، في إشارة إلى "صفقة القرن" الأمريكية.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "الفلسطينيين يواجهون سياسة القمع والعنف من جانب إسرائيل منذ أكثر من نصف قرن"، بحسب المصدر ذاته.

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