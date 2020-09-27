إعلان "حالة الحرب" في أذربيجان إثر اشتباكات حدودية مع أرمينيا

وافق البرلمان الأذربيجاني على إعلان "حالة الحرب" في بعض المدن والمناطق إثر اشتباكات حدودية مع أرمينيا.

وأفادت وكالة الأناضول بأن البرلمان الأذربيجاني وافق على قرار الرئيس إلهام علييف، إعلان "حالة الحرب" في بعض المناطق بسبب الاشتباكات في خطوط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا.

وبموجب القرار الذي وافق عليه البرلمان خلال اجتماع طارئ، ستقيد السلطات بشكل جزئ ومؤقت الحقوق والحريات الدستورية وحقوق الملكية للمواطنين والأجانب في البلاد.

ومن المنتظر إعلان حظر التجول في بعض المناطق خلال ساعات معينة في إطار "حالة الحرب".

وفي وقت سابق الأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية مدنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".