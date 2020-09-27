الاتحاد الأوروبي يدعو لوقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا

دعا الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى الوقف الفوري للاشتباكات الدائرة على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا.

وأضاف في بيان، الأحد أعرب فيه عن حزنه إزاء اندلاع الاشتباكات المسلحة على جبهة إقليم "قره باغ"، ووقوع ضحايا مدنيين نتيجة ذلك.

وشدد على دعوة الاتحاد الأوروبي لوقف الاشتباكات الدائرة بين البلدين، وخفض التوتر وتأمين وقف إطلاق النار.

وأكد بوريل أهمية عودة الأطراف بشكل فوري للمباحثات دون شروط مسبقة، برعاية مجموعة "مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

والأحد، اندلعت اشتباكات على خط الجبهة بين أذربيجان وأرمينيا، إثر إطلاق القوات الأرمينية النار على مواقع سكنية بأذربيجان.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان، أن النيران الأرمينية أوقعت خسائر في الأرواح بين المدنيين، بجانب إلحاق دمار كبير في البنية التحتية المدنية في عدد من القرى التي تعرضت لقصف أرميني عنيف.

وتحتل أرمينيا منذ عام 1992، نحو 20 % من الأراضي الأذربيجانية، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "آغدام"، و"فضولي".