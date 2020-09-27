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مقتل 7 أشخاص بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة في روسيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 27.09.2020 19:35
آخر تحديث في 27.09.2020 23:12
مقتل 7 أشخاص بينهم طفل بتصادم حافلة ركاب وشاحنة في روسيا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، بينهم طفل، وأصيب 10 آخرون بجروح، الأحد، في تصادم حافلة ركاب وشاحنة في مقاطعة "كالينينغراد" شمال غربي روسيا.

وقال الفرع المحلي للجنة التحقيقات الروسية، في بيان له، إنه "ثمة معلومات عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفل نتيجة الحادث المروري".

وأشار البيان إلى أن "التصادم بين الحافلة والشاحنة التي كانت تنقل الرمل أسفر عن مصرع كلا السائقين".

وأضاف أن "التحقيقات جارية للكشف عن ملابسات الحادث".

وفي السياق نفسه، قالت السلطات الصحية في مقاطعة كالينينغراد، إن "10 مصابين نقلوا إلى المستشفيات بعد الحادث"، مشيرة إلى أن "حالة 6 منهم خطرة".

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