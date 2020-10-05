الصحة العالمية:10بالمئة من إجمالي سكان العالم أصيبوابفيروس كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن واحدا من كل 10 حول العالم أصيب بالفعل بفيروس كورونا، منذ بدء انتشار الفيروس في الصين خلال ديسمبر/ كانون أول الماضي.

ويعني ذلك، أن الأرقام الفعلية لعدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم من إجمالي عدد السكان البالغ قرابة 7.8 مليارات نسمة، تفوق بكثير الأرقام الرسمية الحالية، المقدرة بـ 35.4 مليون فرد.

وذكر "مايك رايان" المدير التنفيذي لبرنامج الطواريء الصحية بالمنظمة، أن تقديرات طواقم المنظمة تشير إلى أن 10 بالمئة من إجمالي سكان العالم أصيبوا فعليا بالفيروس.

ونوه رايان إلى وجود نسبة من السكان حول العالم، ليست لديهم أية أجسام مضادة للفيروس، "ما يعني أنهم معرضون للإصابة في أي وقت".

ووفق بيانات موقع "ورلدميتر" المتتبع لأرقام الإصابات العالمية بالفيروس، بلغ عدد المصابين حول العالم 35.4 مليون فرد، منهم 1.042 مليون حالة وفاة، بينما بلغ عدد حالات التعافي 26.6 مليون فرد.