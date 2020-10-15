رئيس قرغيزيا يعلن استقالته من منصبه

أعلن رئيس قرغيزيا سورنباي جينبيكوف الخميس، استقالته من منصبه، على خلفية احتجاجات بدأت عقب الانتخابات العامة التي رفضتها المعارضة.

وأوضح المكتب الإعلامي للرئاسة القرغيزية، أن جينبيكوف يولي أهمية كبيرة لوحدة الشعب، وأمن واستقرار وسلامة البلاد.

وأشار البيان إلى أن جينبيكوف لا يود أن يُذكر على أنه القائد الذي تسبب في إراقة دماء شعبه، لا سيما أن البلاد تشهد صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وذكر مراسل الأناضول أن نحو ألفين من أنصار رئيس الوزراء صادر جباروف، وبعض الأحزاب، تجمعوا بالقرب من مقر الاقامة الرئاسي الذي يقيم فيه جينبيكوف، وطالبوا بأن يحل البرلمان نفسه.

وعقب ذلك توجه المحتجون إلى الميدان الواقع أمام مبنى رئاسة الوزراء.

ومنذ أكثر من أسبوع، يتظاهر أنصار الأحزاب التي لم تتخط العتبة البرلمانية رفضا لنتائج الانتخابات، بدعوى أنها لم تكن نزيهة، وأنه تم شراء الأصوات.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن 4 من 16 حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات، نجحت في دخول البرلمان الجديد المكون من 120 مقعدا، ليخرج أنصار الأحزاب الـ 12 غير الممثلة بالبرلمان في تظاهرات اعتراضا على النتائج.