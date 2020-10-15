علييف: تحرير 6 قرى أذربيجانية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الخميس، أن جيش بلاده حرّر ست قرى جديدة من الاحتلال الأرميني.

وأفاد علييف في تغريدة على تويتر، أن الجيش الأذربيجاني حرر قريتي "أريش" التابعة لمدينة فضولي و"دوشلو" التابعة لمدينة جبرائيل.

وأضاف أن الجيش الأذربيجاني حرر قرى "أديشه" و"دودوكتشو" و"إديللي" و"تشيراغوز" التابعة لمدينة خوجاوند.

وتابع علييف قائلا: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، تمكن خلالها من تحرير مدينة جبرائيل، وبلدة هدروت، وأكثر من 30 قرية من الاحتلال الأرميني.

والجمعة، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في العاصمة موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل 10 مدنيين وإصابة 35 آخرين.

ووفقا للنيابة العامة الأذربيجانية، أسفرت هجمات الجيش الأرميني عن مقتل 43 مدنيا، وإصابة 218 آخرين بجروح منذ 27 سبتمبر.