علييف: أذربيجان حررت 3 قرى جديدة من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الجمعة، تحرير 3 قرى جديدة من الاحتلال الأرميني، في إقليم "قره باغ".

وقال إن الجيش الأذربيجاني البطل حرر قرى "هرمانجق" و"أقبولاق" و"أهولّو" في مدينة "خوجاوند" من الاحتلال الأرميني.

وأضاف علييف في تغريدة عبر تويتر، "يحيا الجيش الأذربيجاني. قره باغ هي أذربيجان".

والخميس، أعلن علييف تحرير ست قرى من الاحتلال الأرميني في مدن "فضولي" و"جبرائيل" و"خوجاوند".

والجمعة، أعلنت باكو مقتل 47 مدنيا وإصابة 222 آخرين في القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر/ أيلول.

وفي 27 سبتمبر الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

والجمعة الماضي، تم التوصل إلى هدنة إنسانية بعد اجتماع ثلاثي مطول عقد في موسكو، بين وزراء خارجية أذربيجان وأرمينيا وروسيا.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة بقصفها مدينة كنجة بالصواريخ، ما أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين.