أذربيجان وأرمينيا تتوصلان لهدنة مؤقتة في "قره باغ"

توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى وقف إطلاق نار "مؤقت" لأغراض إنسانية في إقليم "قره باغ" اعتبارا من منتصف ليل السبت ـ الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، السبت: "قرار وقف إطلاق النار المؤقت تم اعتماده على أساس بيان رؤساء دول مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في 1 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وبيانات الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك في 5 أكتوبر ووفقًا لإعلان موسكو في 10 أكتوبر".

يشار إلى أن أذربيجان وأرمينيا توصلت عقب محادثاتهما في موسكو لهدنة إنسانية تبدأ في 10 أكتوبر الجاري بهدف تبادل الأسرى وجثامنين الضحايا بإقليم قره باغ.

لكن أرمينيا خرقت الهدنة بعد أقل من 24 ساعة باستهدافها بالصواريخ مدينة "كنجة" ثاني أكبر المدن الأذربيجانية من حيث السكان، موقعة 10 ضحايا و35 جريحا.

ومساء الجمعة، تعرضت كنجة، لهجوم أرميني بصاروخ سكود "إلبروس"، ما أدى إلى مقتل 13 مدنيا وجرح أكثر من 45 آخرين، فضلًا عن تدمير أكثر من 20 منزلًا.

وأعلنت النيابة العامة الأذربيجانية، السبت، ارتفاع حصيلة القصف الأرميني على المناطق السكنية الأذربيجانية منذ 27 سبتمبر إلى 60 قتيلا و270 مصابا.

وفي 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.