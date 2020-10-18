علم أذربيجان يرفرف على جسر خودافرين التاريخي بـقره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأحد، علييف رفع علم بلاده على جسر "خودافرين" التاريخي في محافظة جبرائيل في إقليم "قره باغ"، بعد دحر الاحتلال الأرميني.

وقال علييف في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" " رفعت القوات المسلحة العلم الأذربيجاني على جسر "خودافرين" التاريخي، عاش الشعب الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

ويقع جسر "خودافرين"، في محافظة جبرائيل جنوب غربي أذربيجان، على نهر "أراز" وعلى الحدود مع إيران وتم بناؤه في القرن الحادي عشر ميلادي.

وفي 27 سبتمبر، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في "قره باغ"، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية، وتمكن الجيش خلالها من تحرير مدينتي جبرائيل وفضولي، وبلدة هدروت، وعشرات القرى.