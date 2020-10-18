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40 مليون مصاب وأكثر من مليون وفاة حصيلة كورونا عالمياً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 18.10.2020 16:41
آخر تحديث في 18.10.2020 21:48
40 مليون مصاب وأكثر من مليون وفاة حصيلة كورونا عالمياً

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، الأحد، حاجز الـ40 مليونا.

ووفق معطيات موقع "Worldometer"، المتخصص برصد ضحايا الفيروس، بلغ عدد المصابين بكورونا في العالم 40 مليونا و6 آلاف و239.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تسجيلا للإصابات بـ8 ملايين و343 ألفا و140 إصابة، تليها الهند بـ7 ملايين و494 ألفا و551، ثم البرازيل بـ5 ملايين و224 ألفا و362.

وتأتي روسيا في المرتبة الرابعة، تتبعها إسبانيا فالأرجنتين فكولومبيا ففرنسا فالبيرو فالمكسيك فبريطانيا فجنوب إفريقيا.

فيما تحل تركيا بالمركز الـ21 عالميا، بواقع 345 ألفا و678 إصابة.

وبحسب الموقع ذاته، أدى الفيروس إلى وفاة مليون و115 ألفا و202 شخصا، في حين تعافى 29 مليونا و922 ألفا و911 مريضا، ولا يزال 8 ملايين و967 ألفا و88 شخصا يعانون من الإصابة.

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