باكستان ترفع الحظر عن منصة "تيك توك"

أعلنت باكستان، الاثنين، إلغاء قرار الحظر عن تطبيق "تيك توك" بعد تلقيها ضمانات بأن التطبيق سيحظر المحتوى "غير الأخلاقي" الذي لا يتوافق مع قوانين البلاد.

وذكرت هيئة الاتصالات الباكستانية، في بيان نشرته عبر توتير، أنه "تم رفع الحظر عن تطبيق تيك توك بعد تأكيدات من الإدارة بأنها ستحظر جميع الحسابات التي يتكرر تورطها في نشر الفسق والفجور".

وجاء في البيان أن "تيك توك ستقوم بمراجعة الحسابات حتى تضمن أنها متماشية مع القوانين المحلية".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت الهيئة حظر التطبيق الصيني بعد تلقي شكاوى من أنه ينشر الابتذال في شرائح مختلفة من المجتمع.

وكانت باكستان ثاني دولة آسيوية تحظر التطبيق هذا العام بعد الهند.