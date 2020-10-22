أرمينيا تطلق 6 صواريخ باليستية على 3 مدن أذربيجانية

أطلق الجيش الأرميني، الخميس، 6 صواريخ باليستية على 3 مدن أذربيحانية.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، في بيان، إن القوات الأرمينية أطلقت صباح اليوم 3 صواريخ باليستية على مدينة سيزن، وصاروخين على مدينة غيبيلي، وصاروخا على مدينة كوردمير.

وأضافت أن الصواريخ استهدفت المدنيين، لكنها لم تسفر عن سقوط ضحايا.

وعقب تفكك الاتحاد السوفييتي، احتلت أرمينيا أراض أذربيجانية، ليوجه مجلس الأمن الدولي 4 دعوات إلى أرمينيا لإنهاء الاحتلال، إلا أنها لم تستجب.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش الأذربيجاني خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغلان، وأكثر من 100 منطقة سكنية.