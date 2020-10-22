بوتين: أذربيجان ليست أجنبية عنا وهي وأرمينيا شريكان متساويان بالنسبة إلينا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن كلا من أذربيجان وأرمينيا شريكان متساويان لبلاده، ووصف موت الناس في إقليم "قره باغ" بالـ"مأساة".

وأشار بوتين خلال مشاركته في اجتماع نادي الحوار الدولي "فالداي" عبر تقنية الاتصال المرئي، الخميس، إلى الخسائر الكبيرة للطرفين في المعارك الدائرة بينهما في المنطقة.

وأفاد بأن روسيا تمتعت على الدوام بعلاقات جيدة مع كل من أذربيجان وأرمينيا، لافتا إلى أن أكثر من مليوني أرميني وما يقرب من مليوني أذربيجاني يعيشون في بلاده.

وأوضح أن هؤلاء الأشخاص يعملون في روسيا ويرسلون مليارات الدولارات لأسرهم.

وأضاف: "لهذا السبب تعتبر كل من أذربيجان وأرمينيا شريكين متساويين لنا، وموت الناس هناك مأساة كبيرة بالنسبة إلينا".

كما ذكر أن بلاده تريد إقامة علاقات شاملة مع كل من أذربيجان وأرمينيا.

واستطرد: "هناك بعض النقاط التي تفصل هذه العلاقات عن بعضها ، على سبيل المثال، النقطة المشتركة بيننا مع أرمينيا هي المسيحية، ولكن لدينا أيضا علاقات مختلفة مع أذربيجان في جوانب أخرى".

وأضاف: "أود أن ألفت انتباهكم أن المسلمين يشكلون في روسيا نحو 15% من عدد السكان، وفي هذا السياق، أذربيجان ليست دولة أجنبية بالنسبة إلينا".