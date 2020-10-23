جندي أرميني يعترف بوجود إرهابيين مرتزقة من "بي كا كا" في صفوف جيش بلاده

اعترف عسكري أرميني أسرته القوات الأذربيجانية، بوجود مرتزقة من منظمة "بي كا كا" الإرهابية بين صفوف الجيش الأرميني يقاتلون ضد أذربيجان في إقليم قره باغ المحتل من قبل يريفان.

وقال العسكري الأسير "ألبيرت ميكائيليان" أثناء التحقيق معه، إنه ولد في ولاية شيراك الأرمينية، وتم تجنيده بالجيش في كتيبة الدروع وأرسل إلى الجبهة في قره باغ.

وأضاف : "كنا في الثكنة نحو 1500 عنصراً، بيننا مرتزقة أجانب من أصول كردية، هؤلاء المرتزقة يتقاضون راتب شهري قدره 600 دولار، ويتحدثون بلغتهم فقط".

وأردف : "يتم تنظيم المرتزقة على شكل مجموعات مكونة من 10-15 عنصراً، واطلاعهم على الظروف المحلية للمنطقة، وإعدادهم للمعارك".

وفي وقت سابق أعلن نائب الرئيس الأذربيجاني، حكمت حاجييف، إن أرمينيا تجنّد إرهابيي "بي كا كا" للقتال في الخطوط الأولى للجبهة بإقليم "قره باغ".

وفي 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية في إقليم "قره باغ" المحتل، ردا على هجوم أرميني استهدف مناطق مدنية.

وتمكن الجيش خلال العمليات من تحرير مدن جبرائيل وفضولي وزنغيلان، وبلدتين، وأكثر من 100 قرية، وعددا من المرتفعات الاستراتيجية.