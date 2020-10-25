واشنطن تعلن توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق على هدنة إنسانية

أعلنت الولايات المتحدة، مساء الأحد، توصل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق هدنة إنسانية تبدأ الثامنة من صباح الاثنين.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن أرمينيا وأذربيجان تعهدتا مجددا أن تلتزما اعتبارا من الاثنين "وقفا إنسانيا لاطلاق النار" في اقليم قره باغ، وذلك بعد مفاوضات في واشنطن.

والتقى مساعد وزير الخارجية ستيفن بيغون السبت وزيري خارجية البلدين، وفق ما افادت الخارجية الاميركية في بيان مضيفة أن "وقف اطلاق النار الانساني يبدأ سريانه في 26 تشرين الاول/ أكتوبر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (4,00 ت غ)".

وجاء ذلك غداة لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على حدة كلا من نظيريه الأذربيجاني جيهون بيرموف والأرميني زُهراب مناتساكانين.

وهذه ليست المرّة الأولى التي يتعهّد فيها الطرفان التزام هدنة وتقوم أرمينيا بانتهاكها سريعاً، لكن الإعلان الأميركي شدد على أن الوزيرين "جددا التزام بلديهما تنفيذ وقف إطلاق نار إنساني والتقيّد به".

وتضمّن بيان الخارجية الأميركية إشارة إلى هدنتين سابقتين تم التوصّل إليهما في 10 تشرين الأول/أكتوبر و17 منه.

وواشنطن جزء من الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك، مع كلّ من موسكو وباريس. وقد أسّست منظّمة الأمن والتعاون في أوروبا هذه المجموعة لتكون الوسيط الأساس في النزاع.