رئيس منظمة الصحة العالمية يحجر نفسه بعد مخالطته لمصاب بكوفيد-19

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أنه وضع نفسه في الحجر الصحي بعد اتصاله بشخص ثبت أنه مصاب بكوفيد-19، لكنه أوضح أنه لا يشعر بأي أعراض.

وكتب تيدروس أدهانوم غيبريسوس على تويتر أنه تم تحديد مخالطته لشخص أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19. وقال تيدروس "أنا بخير ولم تظهر أي أعراض. لكن سأعزل نفسي خلال الأيام المقبلة، تماشياً مع بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، وسأعمل من المنزل".

وأضاف "من المهم جداً أن نمتثل جميعنا للتوصيات الصحية. فبهذه الطريقة نكسر سلاسل انتقال كوفيد-19 ونمحو الفيروس ونحمي النظم الصحية".

كان تيدروس في الخطوط الأمامية في إطار المبادرات التي أطلقتها المنظمة الصحية التابعة للأمم المتحدة من أجل مكافحة الوباء الذي أودى بما يقرب من 1,2 مليون شخص وأصاب أكثر من 46 مليونا حول العالم منذ ظهوره في الصين نهاية 2019.

وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، دافع تيدروس بقوة عن العمل الذي أنجزته المنظمة المتهمة من جانب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعدم الكفاءة في إدارة الوباء.