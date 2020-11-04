تويتر يصنف تغريدة لترامب بشأن الانتخابات بـالمضللة

صنف موقع "تويتر" للتدوينات القصيرة، مساء الأربعاء، تغريدة لمرشح الرئاسة الجمهوري دونالد ترامب شكك فيها بنتائج الانتخابات بأنها "مضللة".

وكان ترامب شكك في التغريدة بنتائج انتخابات الرئاسة، قائلا إن "الأصوات التي كانت لصالحه بدأت تختفي بشكل عجيب".

وقال إنه في الليلة الماضية كان متقدما على منافسه في العديد من الولايات الرئيسية حتى في تلك التي بدأ الديمقراطيون بالسيطرة عليها.

وأضاف أن الأصوات التي كانت لصالحه "بدأت تختفي بشكل عجيب بعد فرز أصوات البريد المفاجئة".

وتابع: "غريب جدا. القائمون على صناديق الاقتراع لا يستوعبون ما يحصل".

ووضعت شركة تويتر إشارة مضلل على تغريدة الرئيس الأمريكي، قائلة إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن انتخابات أو عملية مدنية أخرى".