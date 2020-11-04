علييف: تحرير 7 قرى أذربيجانية من الاحتلال الأرميني

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، تحرير 7 قرى جديدة من الاحتلال الأرميني.

وأفاد علييف في تغريدة، أن الجيش الأذربيجاني حرر قريتي ميراك، وقاودار، التابعتين لمدينة جبرائيل، ومشدي إسمايللي، وشفي بيلي التابعتين لمدينة زنغيلان.

وأضاف أن الجيش حرر أيضا قرى باشارات، وقره كيشيلر، وقره جاللي، التابعة لمدينة قوبادلي.

وتابع علييف قائلا: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، بتاريخ 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وحوالي 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.