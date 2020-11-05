ترامب يطالب بوقف فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس، بوقف فرز الأصوات المتبقية لحسم نتائج الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك غداة تشكيكه في نتائج الانتخابات التي لم تحسم بعد، لكن المرشح الديمقراطي جو بايدن، بات على بعد خطوة من الفوز بالرئاسة، إثر حصده 264 من أصوات المجمع الانتخابي.

والأربعاء، قالت حملة ترامب إنها سترفع دعوى لوقف فرز الأصوات في ولاية بنسيلفانيا بسبب "نقص الشفافية"، وتسعى إلى التدخل عبر المحكمة العليا.

وتبقى حتى الآن 5 ولايات لم تحسم النتائج فيها بعد، هي: ألاسكا، ونيفادا، ونورث كارولينا، وجورجيا، وبنسيلفانيا.

وحتى يحسم أحد المرشحين الفوز لمصلحته، يحتاج إلى الحصول على 270 صوتا على الأقل من أصوات المجمع الانتخابي البالغ عددها 538.