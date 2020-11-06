أذربيجان تعلن تدمير مواقع لإطلاق قذائف الهاون للجيش الأرميني

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية، تدمير قواتها مواقع لقذائف الهاون تابعة للجيش الأرميني.

وذكرت الدفاع الأذربيجانية في بيان الجمعة، أن قواتها دمرت مواقع إطلاق الجيش الأرميني قذائف الهاون المتمركزة في قرية "غويارك" المحتلة والتابعة لمحافظة "ترتر" الأذربيجانية.

ونشرت الوزارة مشاهد لتدمير مواقع إطلاق قذائف الهاون أيضا.

وردا على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/ أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وأكثر من 200 قرية، فضلا عن تلال استراتيجية.