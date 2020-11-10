بوتين: نأمل أن يحقق اتفاق "قره باغ" السلام على المدى الطويل

رحّب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتوصّل أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف القتال في إقليم "قره باغ"، معرباً عن أمله في أن يحقق السلام بين البلدين على المدى الطويل.

ووصف في كلمة خلال اجتماع قادة مجلس قادة دول منظمة شنغهاي للتعاون، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ما يجري في "قره باغ" بأنه "كارثة".

وأضاف: "نرحّب بالتوصل إلى اتفاق أنهى نزيف الدم. آمل أن تساهم هذه الخطوة في تحقيق السلام على المدى الطويل بين شعبي أذربيجان وأرمينيا."

ومساء الhثنين، أعلن بوتين، توصل أذربيجان وأرمينيا لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في "قره باغ" اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت أنقرة من يوم الثلاثاء، مع بقاء قوات البلدين متمركزة في مناطق سيطرتها الحالية.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها الجيش أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان على قبول الاتفاق مكرهًا.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

بدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند لتقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".