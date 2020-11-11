وصول قوات حفظ السلام الروسية إلى "قره باغ"

أعلنت رئاسة هيئة الأركان الروسية، الأربعاء، وصول قوات بلادها، إلى إقليم "قره باغ"، لتباشر مهامها ضمن قوات حفظ السلام.

وقال سيرغي رودسكوي، رئيس إدارة العمليات الرئيسية لهيئة الأركان العامة الروسية، في إحاطة صحفية، إن قوات حفظ السلام الروسية تتواجد في "قره باغ" لوقف الاشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا، ولمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وأضاف أن قوات حفظ السلام الروسية وصلت إلى المنطقة، وانتشرت، الأربعاء، في جزء من طريق مزرعة لاتشين-ليسوجورسكي، لإقامة ممر لاتشين ونقاط المراقبة المؤقتة.

وأوضح أن قوات حفظ السلام الروسية، وفي إطار مهامها في "قره باغ"، ستستخدم طائرات ومسيرات، مبيناً أن أغلب أفراد القوات الروسية المرسلة إلى المنطقة، سبق وأن تواجدوا في سوريا.

وأشار إلى أنه "من أجل مراقبة تنفيذ الاتفاق بين أرمينيا وأذربيجان، من المقرر إنشاء 16 مركز مراقبة في المنطقتين الشمالية والجنوبية، سيتم نشرها على طول خط التماس بين الجانبين في قره باغ وعلى طول ممر لاتشين"، الذي يربط الإقليم بأراضي أرمينيا.

وحول مهام نقاط المراقبة المذكورة، قال المسؤول الروسي إنها "مكلفة بمهمة جمع المعلومات عن حالات انتهاك وقف إطلاق النار، ونقل هذه المعلومات على وجه السرعة إلى قيادة قوات حفظ السلام، إضافة إلى الحفاظ على سلامة حركة مرور وسائل النقل، ودرء الأعمال غير القانونية ضد المدنيين".

وكان الرئيس الروسي، أعلن في وقت سابق توصل الطرفين الأذربيجاني والأرميني لاتفاق ينص على وقف إطلاق النار في قره باغ اعتبارا من الساعة 00:00 بتوقيت أنقرة من يوم الثلاثاء.

فيما أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف أنّ الاتفاق بمثابة نصر لبلاده وأن الانتصارات التي حققها جيشها أجبرت رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان مكرها على قبول الاتفاق.

وبيّن علييف أن الاتفاق ينص على استعادة بلاده السيطرة على 3 محافظات تحتلها أرمينيا، خلال فترة زمنية محددة وهي كلبجار حتى 15 نوفمبر الجاري وأغدام حتى 20 من الشهر نفسه، ولاتشين حتى 1 ديسمبر المقبل.

وبدوره علق باشينيان على الاتفاق بقوله "لم يكن لدي خيار إلا التوقيع عليه" و"القرار الذي اتخذته يستند لتقييم أشخاص على علم بالواقع العسكري على الأرض".