منظمة الصحة العالمية تعلن ثقتها في قدرة اللقاحات الحيوية على إنهاء الوباء

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم بالتقدم في إنتاج اللقاحات ضد الفيروس المستجد، حذرت خبيرة في منظمة الصحة العالمية من أن انعدام ثقة الجمهور باللقاحات قد يجعلها غير مجدية ضد الوباء.

وقالت "كيت أوبراين" مديرة قسم التحصين في منظمة الصحة العالمية: "اللقاح الذي يُلقى في الثلاجة أو على الرف ولا يتم استخدامه لا يمكن أن يفعل شيئاً للمساعدة في مكافحة الجائحة".

وكانت شركة الأدوية الأمريكية العملاقة "فرايزر" وشريكتها الألمانية "بايون الحيوية" قد أعلنتا يوم الاثنين أن لقاحهما المحتمل أثبت فعاليته بنسبة 90% في الوقاية من كوفيد-19 في تجارب المرحلة النهائية الجارية التي تضم أكثر من 40.000 شخص.

وأشادت "أوبراين" بالنتائج المؤقتة ووصفتها بأنها "مهمة للغاية" وأعربت عن أملها في أن البيانات الأولية لعدد من اللقاحات الأخرى المرشحة ستظهر قريباً.

وقالت إنه في حال أظهرت البيانات الكاملة أن واحداً أو أكثر من هذه اللقاحات ذو فعالية كبيرة جداً، فستكون هذه الأخبار جيدة حقاً لإضافة سبل أخرى "لمكافحة" الوباء.

ولكنها أشارت إلى تزايد علامات التردد عند معظم الناس تجاه اللقاحات المفترضة، مع استمرار انتشار الوباء الذي أودى بالفعل بحياة 1.3 مليون شخص، بسبب تضليل المعلومات وعدم الثقة التي تصبغ قبول الناس للتقدم العلمي.

وقالت "أوبراين": "لن ننجح في السيطرة على الوباء باستخدام اللقاحات إلا إذا كان الناس على استعداد للتلقيح".

وأضافت أن هناك المزيد مما يتعين القيام به لتعزيز "ثقة الجمهور في حقيقة أن اللقاحات التي تشارك منظمة الصحة العالمية في تقييمها، لا تمس بالسلامة مع فعاليتها".

وأقرت "أوبراين" بوجود عدد من الأسئلة المعلقة حول اللقاح الأكثر ترشيحاً الذي أنتجته شركتا "فرايزر" و"بايون الحيوية"، بما في ذلك مدة الحماية من الفيروس.

وفي حين يتم اختبار اللقاحات المرشحة لمعرفة مدى فعاليتها وأمانها في حماية الناس من الإصابة بالمرض، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان معظم هذه اللقاحات تستطيع بالفعل إيقاف العدوى بدون أعراض أو بمعنى آخر انتقال الفيروس.

وقالت إن السؤال الأهم هو: "هل يغير ذلك من احتمالية نقل الفيروس إلى شخص آخر؟"

لكن منظمة الصحة العالمية بالرغم من كل هذه التساؤلات تراهن على أن يحظى لقاح واحد على الأقل بالموافقة قريباً، وأن يلي ذلك زيادة سريعة في الإنتاج والتوزيع.

وتوقعاً للطلب الهائل على أيٍ من اللقاحات المعتمدة، ساعدت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة في إنشاء ما يسمى بآلية Covax وهي آلية عالمية لتقاسم المشتريات المجمعة، لضمان التوزيع العادل للقاح كوفيد-19. كما وضعت منظمة الصحة العالمية إرشادات حول كيفية تحديد أولويات التوزيع. ولكن حتى مع بذل كل تلك الجهود، سيستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تكون هناك جرعات كافية للجميع.

وأوضحت "أوبراين" قائلةً: "هدفنا أن تكون كل دولة قادرة على تحصين 20% من سكانها بحلول نهاية عام 2021"

وقالت إن هذه النسبة في حال تحققها ستساهم على الأقل في توفير الحماية للعاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات السكانية الأكثر ضعفاً، فضلاً عن الفئات الضرورية التي تعمل على استمرار الخدمات الأساسية في المجتمعات مثل المعلمين والعاملين في الإمداد الغذائي.

وأضافت أن سرعة حصول أي شخص آخر على اللقاح تتوقف بشكل كبير على البلد الذي يعيش فيه، وما إذا كانت حكومة بلده قد عقدت صفقات للحصول على اللقاحات الموافق عليها.

وقالت "أوبراين": "نتوقع المزيد من الجرعات في عام 2022". مشيرةً إلى أن التحديات اللوجيستية المتمثلة في الحصول على لقاحات معتمدة للمليارات ممن يحتاجون إليها هي تحديات شاقة، من التصنيع إلى ضمان النقل والتخزين في درجات حرارة منخفضة للغاية.