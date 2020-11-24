لافروف وظريف يبحثان هاتفيا الوضع في "قره باغ"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني جواد ظريف، قضايا إقليمية بينها الوضع في إقليم "قره باغ".

وذكرت الخارجية الروسية في بيان، الثلاثاء، أن اتصالا هاتفيا جرى بين وزيرا البلدين.

وتناول الجانبان الوضع في إقليم "قره باغ" وسوريا واليمن، والخليج، وأفغانستان، إلى جانب الاتفاق النووي الإيراني، بحسب البيان.

وكما ناقشا التعاون المشترك بين روسيا وإيران في المنصات الدولية، بما في ذلك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وذكر البيان أنه تم التأكيد على التمسك بمبدأ تنفيذ كل الأطراف جميع بنود الاتفاق النووي.

كما تقرر مواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.