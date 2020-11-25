طهران تبادل متهمة بالتجسس بـ 3 إيرانيين معتقلين في الخارج

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنه تمت، الأربعاء، عملية تبادل بين 3 مواطنين معتقلين في الخارج، بمتهمة بالتجسس تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية.

ونقلت وكالة أنباء "مهر" المحلية، عن مصادر (لم تسمها)، أن "طهران أجرت عملية تبادل لرجل أعمال إيراني إلى جانب مواطنين آخرين معتقلين في الخارج بجاسوسة تعمل مع النظام الصهيوني".

ولم تذكر الوكالة الجهة التي اعتقلت المواطنين الإيرانيين، ولا تاريخ اعتقالهم.

وفي 2018، ركزت وسائل الإعلام العالمية على إيران، عندما تم نشر نبأ اعتقال امرأة تبلغ من العمر 31 عاما، اسمها كايلي مور جيلبرت.

وجيلبرت، مواطنة بريطانية أسترالية وصفتها وسائل الإعلام الأجنبية بأنها باحثة وأستاذة جامعية، بحسب الوكالة الإيرانية.

وسافرت بصفة باحثة إلى جميع البلدان المهمة في منطقة غرب آسيا، بما في ذلك إيران ومصر وسوريا والعراق والبحرين والكويت، وحضرت تجمعات علمية ودينية.