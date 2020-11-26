أذربيجان تسلم مذكرة احتجاج لباريس بسبب قرار "مجلس الشيوخ" الفرنسي بشأن قره باغ

سلمت أذربيجان، الخميس، مذكرة احتجاج دبلوماسية إلى باريس، على خلفية القرار الذي تبناه مجلس الشيوخ الفرنسي بشأن إقليم "قره باغ".

وأفادت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى باكو، زاكاري غروس، وسلمته مذكرة الاحتجاج.

وأحاط مسؤولون في الوزارة غروس بشأن المذكرة الصادرة ضد قرار مجلس الشيوخ الفرنسي، الذي يخالف ميثاق الأمم المتحدة ووثيقة هلسنكي النهائية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة لعام 1993 وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

بدوره، أكد السفير غروس أنه سيسلم مذكرة الاحتجاج إلى السلطات المختصة في بلاده.

والأربعاء، اعتمد مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدعو الحكومة للاعتراف بإقليم "قره باغ" كـ"جمهورية قره باغ".

وكان الإقليم قد شهد في الخريف الحالي حربا ضارية حقّقت فيها أذربيجان انتصارات ميدانية كبيرة على حساب أرمينيا.

ومرر مجلس الشيوخ الفرنسي القرار دون التطرق إلى اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أرمينيا وأذربيجان وروسيا، والذي تسلم بموجبه الأولى الأراضي التي تحتلها إلى الثانية.

ومنذ عام 1992، كانت أرمينيا تحتل نحو 20 % من أراضي أذربيجان، التي تضم إقليم "قره باغ" (يتكون من 5 محافظات)، و5 محافظات أخرى غربي البلاد، إضافة إلى أجزاء واسعة من محافظتي "أغدام" و"فضولي".

ووفقا للأمم المتحدة، يعتبر إقليم "قره باغ" (الذي كانت تحتله أرمينيا)، تابعا للأراضي الأذربيجانية.

وبصفتها إحدى دول "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، تتعرض فرنسا لانتقادات لعدم حيادها، ودعمها أرمينيا في النزاع على الإقليم.