تراجع شبه جماعي للعملات الافتراضية بقيادة "بيتكوين"

تراجعت العملات الافتراضية الأبرز بقيادة بيتكوين، الخميس، وسط موجة خروج نحو أسواق الأسهم والصناديق المقومة بالعملات الرئيسية، بعد ارتفاعات متتالية بدأت الأسبوع الماضي.

وتراجع سعر وحدة بيتكوين بنسبة 11.2 بالمئة إلى 16.9 ألف دولار، مقارنة مع أعلى مستوياتها منذ نهاية 2017، المسجلة أمس الأربعاء البالغة 19.3 ألف دولار.

كما تراجعت عملة إيثيريوم بنسبة 15.1 بالمئة أو 88 دولارا إلى 507 دولارات، فيما تراجعت لايتكوين بنسبة 15.3 بالمئة إلى 74.5 دولارا للوحدة الواحدة.

ويبلغ عدد الوحدات المتداولة من العملة الافتراضية الأشهر "بيتكوين"، في السوق العالمية حتى جلسة الخميس، 18.554 مليون وحدة، من أصل 21 مليونا، إجمالي عدد الوحدات المتاحة للبيع والتداول.

وبلغت القيمة السوقية للوحدات المتداولة حتى اليوم 313.7 مليار دولار، نزولا من 351 مليار دولار في منتصف جلسة الأربعاء، بحسب شاشة عرض تداول الوحدة على منصات البيع الرقمية.

"بيتكوين" سجلت أعلى مستوى تاريخي لها بقيمة سوقية 19.7 ألف دولار للوحدة الواحدة بنهاية 2017، بدأت بعدها رحلة هبوط حادة ووصلت إلى 3500 دولار مطلع العام الماضي.

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.